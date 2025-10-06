Morta Kimberly Hébert Gregory chi era l’attrice di Grey’s Anatomy | l’addio dei colleghi

Si è spenta il 3 ottobre, a soli 52 anni, Kimberly Hébert Gregory, attrice statunitense che negli anni aveva saputo conquistare il pubblico grazie a ruoli di primo livello e mai banali, diventando un volto familiare di serie amatissime come Grey’s Anatomy, Vice Principals, Better Call Saul e persino The Big Bang Theory. La notizia della sua morte è stata diffusa dall’ex marito, l’attore e cantante Chester Gregory, che sui social ha condiviso un messaggio carico di dolore ma anche di gratitudine per la donna con cui aveva condiviso una parte importante della propria vita. Non sono state rese note le cause della morte, ma da tempo l’attrice sembrava lottare contro una malattia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Morta Kimberly Hébert Gregory, chi era l’attrice di Grey’s Anatomy: l’addio dei colleghi

