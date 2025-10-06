Morta badante nella casa dei datori di lavoro la famiglia sporge denuncia e ottiene l'autopsia | cosa è successo
Renata Bossi, 60 anni, è stata trovata morta in una villa a Dalmine, dove badava a due anziani. Come appurato dalla redazione di Fanpage.it, la famiglia ha sporto denuncia e ottenuto l'autopsia perché non crede si sia trattato di un decesso naturale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
