E’ morta, a Nonantola, Adele Tosatti ’Dede’, 99 anni, la sarta che contribuì a salvare gli Ebrei di Villa Emma. Dede Tosatti tra settembre e ottobre 1943, confezionò assieme ad altre, circa quaranta cappotti "tutti uguali" (dovevano sembrare collegiali in gita) per i ragazzi ebrei rifugiati a Villa Emma, e che avrebbero indossato per fuggire in Svizzera, per salvarsi dalle persecuzioni naziste. Il mestiere l’aveva imparato da Vanda Carafoli, che abitava nell’edificio all’angolo tra via Vittorio Veneto e via Mavora, dove il marito Silvio Bellinelli assieme al fratello Enrico detto Nito, conduceva l’osteria-locanda della Fossa o della Stazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morta Adele ’Dede’ Tosatti. Cucì 40 cappotti uguali per aiutare i ragazzi ebrei