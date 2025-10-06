Morais firma la rimonta Termoli gelato
CASTELFIDARDO 1920: Iannaccone; Biguzzi, Magnani, Tracchia; Thiane, Mercuri, Hysaj (30' st Ceesay), Colabella, Antonacci (26' st Basualdo); Romano (22' st Manara), Cancello (39' st De Pace). Panchina: Giangregorio, Galdo, De Risio, Toffolo, Marrone. All. D'Adderio. CASTELFIDARDO: Amato; Fiscaletti, Massa, Palestini (36' st Mataloni), Paramatti, Dovhanyk (13' st Tarulli), Bartoli (36' st Stragapede), Clerici, Kari (13' st Traini), Morais, Cilenti (26' st Zanutel). Panchina: Coccia, Locanto, Bugari, Abagnale. All. Cuccù. Arbitro: Elia di Ostia Lido Reti: 31' pt e 45 st Morais, 34' pt Romano, 41' pt Mercuri.
