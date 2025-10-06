Moomins | nuova adattamento cinematografico da parte del creatore di Steven Universe

le novità sul film d'animazione dedicato ai moomin. Le storie della famiglia di troll conosciuta come Moomins stanno per fare il loro debutto nel cinema statunitense, segnando un importante passo avanti per questa amata saga. Originariamente creata dalla artista finlandese Tove Jansson durante la Seconda guerra mondiale, questa famiglia fantastica ha conquistato generazioni attraverso libri, fumetti e serie televisive. La recente notizia riguarda un adattamento cinematografico che promette di portare le avventure dei Moomins a un pubblico più vasto. l'ingresso nel mondo del cinema americano. Per la prima volta nella storia della franchigia, i Moomins approdano sul grande schermo con un film animato prodotto negli Stati Uniti.

In questa notizia si parla di: moomins - nuova

