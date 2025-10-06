Montesarchio rissa tra giovani | il 17enne colpito alla testa da una mazza da baseball è in coma farmacologico

Ilmattino.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ragazzi feriti, tra cui un diciassettenne in gravissime condizioni, e quattro ventenni arrestati: è il bilancio di una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica fuori da una. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

montesarchio rissa tra giovani il 17enne colpito alla testa da una mazza da baseball 232 in coma farmacologico

© Ilmattino.it - Montesarchio, rissa tra giovani: il 17enne colpito alla testa da una mazza da baseball è in coma farmacologico

In questa notizia si parla di: montesarchio - rissa

Violenta rissa a Montesarchio: minorenne pestato con una mazza, due giovani denunciati

Montesarchio, 17enne in coma dopo una rissa fuori da una discoteca. Arrestati 4 ventenni

montesarchio rissa giovani 17enneMontesarchio, rissa tra giovani: 17enne colpito alla testa da una mazza da baseball, è in coma - Due ragazzi feriti, tra cui un diciassettenne in gravissime condizioni, e quattro ventenni arrestati: è il bilancio di una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica fuori da ... Secondo msn.com

montesarchio rissa giovani 17enneMontesarchio, 17enne in coma dopo una rissa fuori da una discoteca. Arrestati 4 ventenni - Il giovane è stato colpito in testa con una mazza da baseball. Si legge su quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Montesarchio Rissa Giovani 17enne