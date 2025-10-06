Montesarchio il sindaco Sandomenico | Sabato violenza inaccettabile immagini atroci di una spedizione punitiva

Tempo di lettura: 2 minuti Arriva il commento del sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico in merito ai fatti avvenuti tra sabato e domenica all'esterno di una discoteca di Montesarchio. Di seguito la nota: "Quanto accaduto a Montesarchio nella notte di sabato è inaccettabile". Lo dico da Sindaco, da cittadino, da padre, da uomo. Immagini atroci di una spedizione punitiva di giovanissimi contro giovanissimi: una violenza inaudita e senza pietà, un ragazzo ridotto in fin di vita. Parliamo di giovanissimi, di ragazzini in età scolastica che si affrontano a colpi di mazze da baseball senza alcuna pietà.

