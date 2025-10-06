Montesarchio 17enne colpito con una mazza da baseball fuori da discoteca | è gravissimo

Nella rissa della notte avvenuta all’esterno di una discoteca a Montesarchio, nel Beneventano, arrestati quattro ventenni, un altro ragazzo ferito in modo lieve. Notte di violenza a Montesarchio, nel Beneventano. Due ragazzi sono rimasti feriti in una rissa esplosa all’esterno di una discoteca, uno dei quali – un 17enne di Vitulano – è in condizioni . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Montesarchio, 17enne colpito con una mazza da baseball fuori da discoteca: è gravissimo

In questa notizia si parla di: montesarchio - 17enne

Montesarchio, rissa tra giovani: il 17enne colpito alla testa da una mazza da baseball è in coma farmacologico

Montesarchio, 17enne in coma dopo una rissa fuori da una discoteca. Arrestati 4 ventenni

Maxi rissa a Montesarchio: 17enne in rianimazione, con una mazza da baseball gli hanno sfondato il cranio

#rissa a Montesarchio la discoteca, 17enne finisce in coma: con una mazza da baseball gli hanno sfonato il cranio - X Vai su X

Montesarchio, maxi rissa in via Cirignano: 17enne finisce in rianimazione Vai su Facebook

Montesarchio, rissa tra giovani: 17enne colpito alla testa da una mazza da baseball, è in coma - Due ragazzi feriti, tra cui un diciassettenne in gravissime condizioni, e quattro ventenni arrestati: è il bilancio di una rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica fuori da ... Come scrive msn.com

Montesarchio, 17enne in coma dopo una rissa fuori da una discoteca. Arrestati 4 ventenni - Il giovane è stato colpito in testa con una mazza da baseball. Si legge su quotidiano.net