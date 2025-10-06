Montello in mille contro l’inceneritore | Opera inutile e pericolosa Si mobilitano anche i sindaci
Montello (Bergamo), 6 ottobre 2025 – Nuova manifestazione di protesta di associazioni ambientaliste, amministratori comunali, esponenti politici e cittadini contro l’inceneritore di Montello, un progetto che dal mese di maggio è in fase di valutazione da parte della Conferenza dei servizi, il procedimento amministrativo che prevede un confronto in vista di un’eventuale autorizzazione all’impianto. Circa mille persone tra striscioni, cori e slogan (“Non bruciate il nostro futuro”), hanno sfilato nel centro di Montello per ribadire il proprio “no” alla realizzazione dell’opera, preoccupate per la propria salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: montello - mille
` () ! Un Paese, mille sfumature: storia, cultura e paesaggi che sorprendono ad ogni passo. Ecco perché la Turchia è una meta che lascia il segno! La Turchia unisce Europa e Asia. A Istan Vai su Facebook
Montello, in mille contro l’inceneritore: “Opera inutile e pericolosa”. Si mobilitano anche i sindaci - Il fronte del no abbraccia Bagnatica, Berzi San Fermo, Brusaporto, Costa di Mezzate, Trescore Balneario e Gorlago ... Come scrive ilgiorno.it
Montello, la marcia in città dei 46 sindaci (compresa la sindaca di Bergamo) contro il termovalorizzatore - Un grande e rosso «No», scritto in stampatello maiuscolo, campeggia in una nuvola di fumo grigio sopra il profilo di condomini e di un impianto industriale. Come scrive bergamo.corriere.it