Montello (Bergamo), 6 ottobre 2025 – Nuova manifestazione di protesta di associazioni ambientaliste, amministratori comunali, esponenti politici e cittadini contro l’inceneritore di Montello, un progetto che dal mese di maggio è in fase di valutazione da parte della Conferenza dei servizi, il procedimento amministrativo che prevede un confronto in vista di un’eventuale autorizzazione all’impianto. Circa mille persone tra striscioni, cori e slogan (“Non bruciate il nostro futuro”), hanno sfilato nel centro di Montello per ribadire il proprio “no” alla realizzazione dell’opera, preoccupate per la propria salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Montello, in mille contro l’inceneritore: “Opera inutile e pericolosa”. Si mobilitano anche i sindaci