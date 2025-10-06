Montefredane il sindaco Aquino | Provvidenziale la nostra scelta di bloccare il concerto di Frezza
“Tanti, che avevano accolto con scetticismo – e in alcuni casi con ironia – la mia decisione di bloccare il concerto di Frezza previsto a Montefredane lo scorso 27 settembre, oggi possono comprendere quanto quella scelta sia stata provvidenziale.La cronaca di Montesarchio, dove durante. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Montefredane, allarme incendi: il sindaco Aquino invita alla pulizia urgente dei fondi agricoli incolti
Montefredane, bomba carta esplode davanti a un bar. Il sindaco: "Un gesto vile e inaccettabile, la comunità non si farà intimidire"
Montefredane, il sindaco scrive al Ministro: "Presenza dello Stato necessaria all’Arcella"
Internet in tilt a Montefredane: sollecito urgente da parte del sindaco
Open Fiber risponde al sindaco di Montefredane: "Ci scusiamo con i cittadini, anomala congestione della rete" - Open Fiber risponde all'appello del sindaco di Montefredane Ciro Aquino in merito ai disservizi che si stanno registrando negli ultimi giorni: "Open Fiber è pienamente consapevole ...
Comuni: sindaco irpino a ministro Foti: "Sbloccare assunzioni" - "L'assunzione di personale non dirigenziale destinati ai piccoli comuni procede a passo di lumaca ed ingiustificata lentezza".