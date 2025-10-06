La quarta stagione della serie antologica Monster, disponibile su Netflix, si concentrerà sulla figura di Lizzie Borden, uno dei personaggi più discussi e affascinanti della cronaca nera americana di fine Ottocento. Questa nuova puntata ripercorrerà le vicende che hanno segnato la celebre storia, offrendo una prospettiva approfondita e psicologica sui fatti e sul contesto sociale dell’epoca. monster 4: una narrazione innovativa sulla vicenda di lizzie borden. Dopo il successo delle stagioni dedicate a figure come Jeffrey Dahmer, i fratelli Menéndez e Ed Gein, Netflix rinnova la propria serie Monster. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Monster 4 Lizzie Borden: scopri la stagione intrigante e i protagonisti