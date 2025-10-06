Milano, 6 ottobre 2025 – Nel pomeriggio di domani, 7 ottobre, l'Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, visiterà tre oratori della Diocesi che sono stati colpiti con gravi conseguenze dall' alluvione dello scorso 22 settembre. MONS DELPINI La prima tappa. La prima tappa è prevista alle 13.30 nella parrocchia di San Dionigi in Pratocentenaro a Milano (Largo S. Dionigi in Pratocentenaro 1), dove, a causa dell' esondazione del Seveso, sono finiti sott'acqua la palestra dell'oratorio e i locali destinati al guardaroba e al magazzino alimentare. A questa visita sarà presente anche Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monsignor Delpini in visita a tre oratori della Diocesi colpiti dall’alluvione. Il programma