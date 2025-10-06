Monsignor Delpini in visita a tre oratori della Diocesi colpiti dall’alluvione Il programma

Ilgiorno.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 6 ottobre 2025 – Nel pomeriggio di domani, 7 ottobre, l'Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, visiterà tre oratori della Diocesi che sono stati colpiti con gravi conseguenze dall' alluvione dello scorso 22 settembre. MONS DELPINI La prima tappa. La prima tappa è prevista alle 13.30 nella parrocchia di San Dionigi in Pratocentenaro a Milano (Largo S. Dionigi in Pratocentenaro 1), dove, a causa dell' esondazione del Seveso, sono finiti sott'acqua la palestra dell'oratorio e i locali destinati al guardaroba e al magazzino alimentare. A questa visita sarà presente anche Anna Scavuzzo, vicesindaco di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

monsignor delpini in visita a tre oratori della diocesi colpiti dall8217alluvione il programma

© Ilgiorno.it - Monsignor Delpini in visita a tre oratori della Diocesi colpiti dall’alluvione. Il programma

In questa notizia si parla di: monsignor - delpini

Carlo Acutis santo: in trasferta da Milano oltre mille pellegrini. A guidarli c’è monsignor Delpini

Gli agricoltori di Valtellina e Valchiavenna celebrano il Giubileo 2025 con monsignor Delpini

monsignor delpini visita treMonsignor Delpini in visita a tre oratori della Diocesi colpiti dall’alluvione. Il programma - L’arcivescovo sarà prima all’oratorio San Dionigi in Pratocentenaro a Milano, quindi all'oratorio Santo Crocifisso di Meda e infine all'oratorio di Vighizzolo di Cantù ... Secondo msn.com

Affetto, preghiera, attesa: monsignor Delpini e la vicinanza a papa Francesco - Milano – Cosa dire e come pregare accompagnando la malattia di papa Francesco ricoverato al Gemelli? Lo riporta ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Monsignor Delpini Visita Tre