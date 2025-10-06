Monreale visite mediche gratuite per chi non può permettersele | l’iniziativa solidale del 20 ottobre

Monrealelive.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONREALE – Una giornata cruciale per la salute della comunità monrealese. L’ASP di Palermo, in collaborazione con l’Associazione di Sostegno alle Famiglie e agli Immigrati di Palermo (ASFA Odv) e l’Associazione Nazionale di Azione Sociale Avv. Enzo Fragala’, Vittima di Mafia, annuncia la presenza dei propri tecnici per offrire visite mediche specialistiche gratuite nell’ambito del . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

monreale visite mediche gratuite per chi non pu242 permettersele l8217iniziativa solidale del 20 ottobre

© Monrealelive.it - Monreale, visite mediche gratuite per chi non può permettersele: l’iniziativa solidale del 20 ottobre

In questa notizia si parla di: monreale - visite

monreale visite mediche gratuitePrevenzione dei tumori in stazioni e treni: al via il FrecciaRosa, in viaggio con i medici per le consulenze gratuite - Durante il mese di ottobre, si potranno ricevere consulenze mediche gratuite con i medici dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica ... Da roma.corriere.it

Visite mediche gratuite a Pesaro: arriva il ‘tour della salute’ - Pesaro, 5 giugno 2025 – Visite mediche gratuite, colloqui con dottori, uno sportello dedicato alla salute orale e perfino un momento dedicato alla salute animale. Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Monreale Visite Mediche Gratuite