Monreale visite mediche gratuite per chi non può permettersele | l’iniziativa solidale del 20 ottobre
MONREALE – Una giornata cruciale per la salute della comunità monrealese. L’ASP di Palermo, in collaborazione con l’Associazione di Sostegno alle Famiglie e agli Immigrati di Palermo (ASFA Odv) e l’Associazione Nazionale di Azione Sociale Avv. Enzo Fragala’, Vittima di Mafia, annuncia la presenza dei propri tecnici per offrire visite mediche specialistiche gratuite nell’ambito del . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
In questa notizia si parla di: monreale - visite
Tour della Sicilia, primo giorno, 2 ottobre. Arrivo a Punta Raisi e visita al Chiostro e al Duomo di Monreale. Le foto sono di Massimo Raschio ed Ezio Pozzo. Vai su Facebook
65° Settimana Internazionale di Musica Sacra di Monreale 10 - 17 Ottobre 2025 Duomo di #Monreale #palermo #eventisicilia25 #visitsicilyinfo #sicilia #sicily inizio concerti ore 21 - Ingresso Libero http://orchestrasinfonicasiciliana.it - X Vai su X
Prevenzione dei tumori in stazioni e treni: al via il FrecciaRosa, in viaggio con i medici per le consulenze gratuite - Durante il mese di ottobre, si potranno ricevere consulenze mediche gratuite con i medici dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica ... Da roma.corriere.it
Visite mediche gratuite a Pesaro: arriva il ‘tour della salute’ - Pesaro, 5 giugno 2025 – Visite mediche gratuite, colloqui con dottori, uno sportello dedicato alla salute orale e perfino un momento dedicato alla salute animale. Scrive ilrestodelcarlino.it