Monk e psych 4 | il film crossover che tutti aspettano

Il progetto di un nuovo film della serie Psych rappresenta ancora oggi una promessa irrisolta, alimentando speranze e attese tra i fan. Nonostante le numerose dichiarazioni positive sullo sviluppo del copione e sulla disponibilità del cast, l'iter per la sua realizzazione sembra essere rallentato, lasciando in sospeso l'ufficialità da parte di NBC e Peacock. Questo ritardo alimenta un senso di insoddisfazione tra gli appassionati, che attendono con ansia un ritorno che possa consolidare il successo della saga. psych 4 dovrebbe essere un crossover con monk. Un'ipotesi suggestiva riguarda la possibilità di integrare nel prossimo film un crossover con la serie Monk.

Psych 4, il regista al lavoro per un quarto film? Ecco cosa ha rivelato uno degli attori - Dopo la fortunata e omonima serie tv, Psych è diventato un franchise cinematografico, comprendente tre film, a cui potrebbe presto aggiungersene un quarto. Scrive comingsoon.it