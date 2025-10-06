Monir Ghassem - Stand up comedy
"Mic Drop Eventi e Doppio Malto Verona Fiera presentano: Monir Ghassem.? Inizio spettacolo ore 21:30? Se per cena, arrivare entro le 20.30? ingresso gratuito su prenotazione«Mi chiamo Monir Ghassem, il nome è forse più adatto ad una narcotrafficante mediorientale, in realtà sono una. 🔗 Leggi su Veronasera.it
In questa notizia si parla di: monir - ghassem
ROMA STASERA 2 OTTOBRE DI NUOVO CINEMA TIBUR CON MONIR GHASSEM E LA REGISTA ELEONORA DANCO. ringraziamo ancora il cinema @cinematibur @margheritavicario e tutto il pubblico di ieri! Vai su Facebook
CHECK UP, STAND UP Ridere fa bene alla salute. Domani sera alla #BeActiveNight tante risate con i comici della stand up Riccardo Rossi, Monir Ghassem, Massimo Bagnato, Carmine Del Grosso e Francesco Mileto! Perché ridere fa bene alla salute! - X Vai su X
Tintoria #265 Monir Ghassem - gd/DanieleTintiTOUR INFO E BIGLIETTI PER I PROSSIMI LIVE DI RAPONE: https://is. Scrive deejay.it