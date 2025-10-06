Mondoauto in primo piano i 2.500 anni di Napoli e l’elezione di Geronimo La Russa al vertice Aci

Napoli celebra i suoi 2.500 anni di storia anche sulle pagine di Mondoauto, l’house organ dell’Automobile Club Napoli diretto da Antonio Coppola, inviato a tutti i soci del sodalizio partenopeo. In primo piano, sul nuovo numero di settembre, due avvenimenti di rilievo: l’elezione di Geronimo La Russa a presidente nazionale dell’Aci e la straordinaria ricorrenza dei 2.500 anni della fondazione della città di Napoli. Un ampio speciale è poi dedicato alla visita del Vice Ministro agli Affari Esteri, Edmondo Cirielli, alla sede dell’AciNapoli. Un incontro culminato con l’adesione del n.2 della Farnesina alla campagna di sensibilizzazione “Entra nel Club dei Tifosi della Legalità” realizzata dall’Automobile Club partenopeo, sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e con la benedizione del Papa, per promuovere e valorizzare la cultura del rispetto delle regole e della mobilità responsabile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it