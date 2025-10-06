Mondo della sanità in lutto Addio a Pio Maniscalco | Lascia ricordi indelebili

Sanità ferrarese in lutto per la scomparsa, a soli 50 anni, del dottor Pio Maniscalco, medico, a partire dal 2007, dell'azienda ospedaliero universitaria dove ha ricoperto incarichi di rilievo all'interno dell'unità operativa di Chirurgia Toracica. Il cordoglio nei suoi confronti è unanime: "La direzione delle aziende sanitarie ferraresi, certa di parlare a nome di tutti i dipendenti, esprime profondo cordoglio per la prematura e repentina scomparsa del collega dottor Pio Maniscalco. Professionista con una grande preparazione, che affiancava a spiccate doti umane, lavorava per l'azienda ospedaliero universitaria dal 2007 dove ha ricoperto incarichi di rilievo all'interno dell'unità operativa di Chirurgia Toracica.

