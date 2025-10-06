Mondo del calcio in lacrime una tragedia terribile si porta via l’allenatore

Tremendo incidente che costa la vita a un allenatore: il club, i giocatori e i tifosi sono in lacrime, la tragedia non può lasciare indifferenti In Italia, gli appassionati di calcio sono milioni. Una passione popolare che da sempre lascia il segno e che fa sì che siano in tantissimi a seguire costantemente le gesta. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Mondo del calcio in lacrime, una tragedia terribile si porta via l’allenatore

In questa notizia si parla di: mondo - calcio

Lutto nel mondo del calcio, è scomparsa una bandiera della Fiorentina: aveva 64 anni

Calcio dell’altro mondo

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Il tecnico milanista, ex bianconero, ha lasciato il segno nel mondo del calcio per le vittorie ma anche per alcune espressioni spassose e memorabili Vai su Facebook

Tragedia nel mondo del calcio: muore a 16 anni Éder Valencia - Una giovanissima promessa del calcio, una vita spezzata a causa di un incidente mortale in auto proprio nel periodo in cui stava realizzando il grande sogno di firmare il primo vero e proprio ... Come scrive ilgiornale.it

Diogo Jota è morto in un incidente stradale: tragedia nel mondo del calcio - L’impatto ha provocato un incendio che ha avvolto l’auto in pochi secondi, estendendosi rapidamente anche alla vegetazione circostante. Da tuttosport.com