Mondiali Under 20 | l' Italia di Mattia Mosconi perde ma si qualifica

Sondriotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sconfitta indolore per l'Italia ai Mondiali Under 20 in corso di svolgimento in Cile: Mattia Mosconi e compagni, infatti, sono stati superati con il punteggio di 1-0 dall'Argentina nell'ultima partita del girone D della prima fase.La classificaUna sconfitta che ha lasciato l'Italia a quattro. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mondiali - under

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile”

Mondiali di Pallanuoto, Il Setterosa vola ai quarti. Silipo: “Stiamo crescendo. L’Italia dovrà alzare di più l’asticella”

Rovanperä: “Così non si vincono i mondiali”

mondiali under 20 italiaMondiali Under 20, Italia ko con l’Argentina ma passa, Brasile eliminato - Mondiali U20, l'Italia perde con l'Argentina ma è una sconfitta indolore perché centra comunque la qualificazione. sport.virgilio.it scrive

mondiali under 20 italiaMondiale U20, chiusa la fase a gironi: agli ottavi di finale sarà Italia-Stati Uniti - Si è chiusa nella notte italiana la fase a gironi del Mondiale Under- Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Under 20 Italia