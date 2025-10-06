Mondiali Under 20 | l' Italia di Mattia Mosconi perde ma si qualifica
Sconfitta indolore per l'Italia ai Mondiali Under 20 in corso di svolgimento in Cile: Mattia Mosconi e compagni, infatti, sono stati superati con il punteggio di 1-0 dall'Argentina nell'ultima partita del girone D della prima fase.La classificaUna sconfitta che ha lasciato l'Italia a quattro. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
