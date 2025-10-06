Mondiali Tiro a volo i convocati | i 12 azzurri c’è un ritorno

Mondiali di tiro a volo, 12 i convocati azzurri: c’è un ritorno importante in vista della rassegna continentale che si disputerà in Grecia Gli appassionati di tiro al volo hanno già segnato da tempo in rosso le date sul calendario: dal9 al18 ottobre vanno in scena i Mondiali di tiro al volo 2025 in Grecia, nel complesso del Malakasa Shooting Range, a circa 50 chilometri da Atene. L’Italia ha una grande tradizione in questa disciplina e proverà senza dubbio a spiccare portando alto il colore azzurro. La competizione, peraltro, ha un’importanza particolare: si tratta, infatti, del penultimo appuntamento della stagione post-olimpica. 🔗 Leggi su Sportface.it