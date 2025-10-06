Mondiali Tiro a volo i convocati | i 12 azzurri c’è un ritorno
Mondiali di tiro a volo, 12 i convocati azzurri: c’è un ritorno importante in vista della rassegna continentale che si disputerà in Grecia Gli appassionati di tiro al volo hanno già segnato da tempo in rosso le date sul calendario: dal9 al18 ottobre vanno in scena i Mondiali di tiro al volo 2025 in Grecia, nel complesso del Malakasa Shooting Range, a circa 50 chilometri da Atene. L’Italia ha una grande tradizione in questa disciplina e proverà senza dubbio a spiccare portando alto il colore azzurro. La competizione, peraltro, ha un’importanza particolare: si tratta, infatti, del penultimo appuntamento della stagione post-olimpica. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: mondiali - tiro
Tiro con l’arco: Italia, passo indietro rispetto ad Antalya. Ora la testa ai Mondiali
Ceccon e Martinenghi mettono nel mirino il record di medaglie ai Mondiali di Federica Pellegrini. Paltrinieri ormai a tiro
Tiro a volo, l’Italia chiude gli Europei con ottimi segnali in vista dei Mondiali
FITETREC-ANTE: Mondiali di Tiro con l’Arco a Cavallo in America ottavo posto conquistato da Giogio Antonelli già Campione Italiano. L’Italia guarda con fiducia ai prossimi Europei e Mondiali. La Federazione Italiana Turismo Equestre e TREC – ANTE (FITET Vai su Facebook
Tiro con l’arco, Borsani vince il derby con Nespoli e resta in corsa per le medaglie ai Mondiali - - X Vai su X
Tiro a volo, i convocati dell’Italia per i Mondiali 2025: torna Diana Bacosi, assente Jessica Rossi, c’è Pellielo - Dal 9 al 18 ottobre terranno banco i Mondiali di tiro a volo 2025 sulla pedana del Malakasa Shooting Range, complesso situato a circa una cinquantina di ... Si legge su oasport.it
Tiro a volo. Rossetti pronto per i Mondiali - Tra poche settimane Gabriele Rossetti tornerà in pedana per affrontare l’appuntamento più importante della stagione: i Mondiali di tiro a volo. Secondo lanazione.it