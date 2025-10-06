Mondiali 2030, c’è speranza per l’Italia: un trittico di U20 “Azzurrini” è andato in gol nelle ultime di campionato L’Italia allenata da Rino Gattuso non è detto che riesca a qualificarsi al prossimo Mondiale. Il percorso degli Azzurri verso la Coppa del Mondo è ancora disseminato di insidie. Malgrado l’incognita degli spareggi sia vicinissima all’avverarsi, il Tricolore italiano ha delle garanzie. Se il presente è del tutto incerto, il futuro accende una fiammella di speranza. Nelle ultime giornate di campionato, infatti, un tridente di U20 è andato a segno, confermando che l’attacco avrà pedine scintillanti già da ora. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Mondiali 2030, l’Italia ha una speranza: un tridente di U20 tutti in gol