Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato un intervista al podcast “Sette Vite” condotto da Hoara Borselli. Durante la chiacchierata con la giornalista, si è soffermato anche sulla discussa partita Italia-Israele e su incubo che riguarda proprio la Nazionale. Il numero uno del calcio italiano: “Italia-Israele? Sono già stato molto chiaro». «Italia-Israele? Su questo sono già stato molto chiaro: c’è una netta distinzione tra il mio ruolo di cittadino, di uomo del mondo che è fortemente indignato per tutto quello che noi stiamo vedendo (il genocidio palestinese a Gaza, ndr). Poi c’è una responsabilità politica che non mi compete e c’è una responsabilità sportiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mondiali 2026, Italia appesa a un filo. Gravina: «Ho chiamato Gattuso e gli ho detto: ho avuto un incubo, dimmi qualcosa di positivo»