Mondiali 2026 Italia appesa a un filo Gravina | Ho chiamato Gattuso e gli ho detto | ho avuto un incubo dimmi qualcosa di positivo
Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha rilasciato un intervista al podcast “Sette Vite” condotto da Hoara Borselli. Durante la chiacchierata con la giornalista, si è soffermato anche sulla discussa partita Italia-Israele e su incubo che riguarda proprio la Nazionale. Il numero uno del calcio italiano: “Italia-Israele? Sono già stato molto chiaro». «Italia-Israele? Su questo sono già stato molto chiaro: c’è una netta distinzione tra il mio ruolo di cittadino, di uomo del mondo che è fortemente indignato per tutto quello che noi stiamo vedendo (il genocidio palestinese a Gaza, ndr). Poi c’è una responsabilità politica che non mi compete e c’è una responsabilità sportiva. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: mondiali - italia
Mondiali di Pallanuoto, Il Setterosa vola ai quarti. Silipo: “Stiamo crescendo. L’Italia dovrà alzare di più l’asticella”
Italia-Sudafrica oggi, Mondiali pallanuoto 2025: orario, programma, streaming
Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia terza con tre argenti dal nuoto di fondo
Italia agli ottavi dei Mondiali U20 nonostante il ko con l'Argentina: quando giocherà e dove vederla in tv Vai su Facebook
? Inter, gli impegni dei Nazionali ITALIA Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Francesco Pio Esposito, Davide Frattesi Estonia-Italia, sabato 11/10 ore 20:45 - Qualificazioni Mondiali 2026 | Tallin Italia-Israele, martedì 14/10 ore 20:45 - Qua - X Vai su X
Mondiali 2026, Italia appesa a un filo. Gravina: «Ho chiamato Gattuso e gli ho detto: ho avuto un incubo, dimmi qualcosa di positivo» - Alcune parole rilasciate dal presidente della Figc, Gabriele Gravina, nell'intervista al podcast "Sette Vite". Scrive ilnapolista.it
Dove vedere in tv Estonia-Italia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, programma, streaming - L'Italia si prepara ad un nuovo esame dovendo affrontare in trasferta l'Estonia sabato 11 ottobre alle ore 20. Da oasport.it