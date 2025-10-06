Monaco | Sinner dovrebbe essere più scaltro Si poteva chiamare un MTO per una contrattura…

Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) ha espresso le proprie valutazioni sull’attualità del tennis nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’argomento principale è stato il Masters1000 di Shanghai, torneo nel quale si è registrato il ritiro di Jannik Sinner. Il n.2 del mondo ha alzato bandiera bianca per via dei crampi sopraggiunti sul finire del secondo parziale e manifestatitisi apertamente all’inizio del terzo contro l’olandese Tallon Griekspoor. “ Shanghai è un torneo che si gioca da anni e io un caldo del genere non lo ricordo. Credo sia un caso eccezionale, un’anomalia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco: “Sinner dovrebbe essere più scaltro. Si poteva chiamare un MTO per una contrattura…”

