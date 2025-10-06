La fine della campagna di conferimento del mais è da sempre un momento significativo per Molino Nicoli, impresa radicata nel territorio bergamasco che da generazioni realizza prodotti buoni e di qualità, a base di cereali, secondo i più elevati standard di mercato. In occasione della campagna 2025, l’azienda presenta il rinnovamento della sua immagine: un nuovo logo che conserva la solidità della tradizione e si indirizza al futuro. Un rinnovamento che conferma l’evoluzione Molino Nicoli – da mulino tradizionale ad azienda oggi riconosciuta nel mondo per il segmento “Better for You”, specializzata nella produzione di cereali per colazione, barrette, baby food e farine – oggi pronta a cogliere nuove opportunità di crescita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Molino Nicoli chiude la campagna del mais 2025 e presenta la sua nuova immagine