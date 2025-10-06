Moglie 43enne arrestata a Palagiano così ha maltrattato il marito per anni

Donna di 43 anni arrestata a Palagiano per presunti maltrattamenti e aggressioni al marito: indagini in corso sui ripetuti episodi di violenza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Moglie 43enne arrestata a Palagiano, così ha maltrattato il marito per anni

In questa notizia si parla di: moglie - 43enne

Palagiano, 43enne arrestata per maltratt@menti al marito: attivato il Codice Rosso - A Palagiano, una donna di 43 anni è stata arrestata e posta ai domiciliari dopo anni di maltrattamenti nei confronti del marito, con l’attivazione del Codice Rosso che ha permesso di mettere fine a un ... Lo riporta news.fidelityhouse.eu