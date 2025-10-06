Modric continua ad illuminare Leao spreca tutto | i due volti dello Stadium

Milan, allo Stadium brilla Luka Modric ma, al contrario delle altre volte, pesano gli errori a dir poco clamorosi del portoghese Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

