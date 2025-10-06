Modric continua ad illuminare Leao spreca tutto | i due volti dello Stadium
Milan, allo Stadium brilla Luka Modric ma, al contrario delle altre volte, pesano gli errori a dir poco clamorosi del portoghese Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, auguri a Modric. Ibrahimovic: “Sei il migliore. Continua ad essere leader” | VIDEO
? Igor Tudor: "Ho avuto l'onore di giocare in nazionale con Modric. Lui ha scritto la storia del nostro popolo e nessuno sarà mai come lui. A 40 anni continua a giocare ad altissimi livelli, e io sono orgoglioso di lui… speriamo solo che domani faccia cagare."
Luka Modric, infinito! Il paragone di Gozzini lo conferma: il centrocampista del Milan continua a stupire e dominare il gioco. ? #Modric #Milan #SerieA #Calcio #Football #Maestro
Probabili formazioni Milan Cremonese/ Quote: dubbio Leao, Modric titolare? (Serie A, oggi 23 agosto 2025) - Sulle probabili formazioni Milan Cremonese sono presenti anche le quote fornite dalla Snai, con vantaggio netto per i rossoneri visto che il segno 1 sulla loro vittoria ha un valore pari a 1,40 volte ...
Milan-Cremonese, Allegri: "Modric meraviglioso. Scudetto? C'è una favorita. Sul ritorno di Leao…" - Il Milan e Massimiliano Allegri sono pronti a ripartire dalla Serie A, una competizione nella quale i rossoneri dovranno dare il ...