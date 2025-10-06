Modena Volley alba di una nuova era | Con l’aiuto di tutti torneremo in alto

di Alessandro Trebbi Dei suoi 140 anni, 60 il Carlino li ha vissuti fianco a fianco col Gruppo Sportivo Panini, diventato nei decenni il club più importante della storia del volley mondiale, ora Modena Volley nelle mani dei fratelli Storci, oggi soci di maggioranza, e di Giulia Gabana, presidente. Una società che dopo qualche stagione tribolata, è pronta per tornare a puntare in alto. Christian Storci, quando e perché è nata l’idea di rilevare la maggioranza delle quote societarie? "L’idea si è sviluppata nel corso degli anni. Dopo i primi mesi e il primo anno da proprietari insieme a Giulia Gabana, abbiamo iniziato a maturare sempre più questa prospettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

