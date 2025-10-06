Modena Volley alba di una nuova era | Con l’aiuto di tutti torneremo in alto

Ilrestodelcarlino.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Alessandro Trebbi Dei suoi 140 anni, 60 il Carlino li ha vissuti fianco a fianco col Gruppo Sportivo Panini, diventato nei decenni il club più importante della storia del volley mondiale, ora Modena Volley nelle mani dei fratelli Storci, oggi soci di maggioranza, e di Giulia Gabana, presidente. Una società che dopo qualche stagione tribolata, è pronta per tornare a puntare in alto. Christian Storci, quando e perché è nata l’idea di rilevare la maggioranza delle quote societarie? "L’idea si è sviluppata nel corso degli anni. Dopo i primi mesi e il primo anno da proprietari insieme a Giulia Gabana, abbiamo iniziato a maturare sempre più questa prospettiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

modena volley alba di una nuova era con l8217aiuto di tutti torneremo in alto

© Ilrestodelcarlino.it - Modena Volley, alba di una nuova era: "Con l’aiuto di tutti torneremo in alto"

In questa notizia si parla di: modena - volley

Modena Volley lancia un settore giovanile unico. La B2 femminile giocherà al PalaPanini

Modena Volley, c’è tutto. Un vivaio da 250 atleti

Al PalaPanini gli Europei del 2026. Modena ancora al centro del volley

modena volley alba nuovaModena Volley, alba di una nuova era: "Con l’aiuto di tutti torneremo in alto" - Christian Storci, socio di maggioranza: "Una città e un ambiente compatti, motivati e sereni per vincere ancora" ... Da ilrestodelcarlino.it

Modena Volley, ipotesi nuova proprietà: la maggioranza alla famiglia Storci - Modena, 15 febbraio 2025 – “Sono in corso valutazioni su di una nuova suddivisione delle quote societarie tra Giulia Gabana e la famiglia Storci”. Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Modena Volley Alba Nuova