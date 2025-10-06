modena park vasco rossi canta la storia quante generazioni al concerto irripetibile

A consegnare probabilmente in modo definitivo il Modena Park alla storia ci ha pensato lo stesso Vasco Rossi, giusto un anno fa e sempre da Modena, presentando il libro VivereLiving: "Sono contento di averlo fatto, ma non lo farò mai più", le sue parole. Dodici mesi fa, l’evento del 1 luglio 2017 al parco Ferrari poteva ancora fregiarsi del record di oltre 225mila spettatori per artista unico. Il cantautore Ultimo si appresta a superarlo il 4 luglio 2026 a Tor Vergata con almeno 250mila biglietti venduti, mentre in Croazia il cantante folkrock Marko Perkovi? Thompson l’estate scorsa avrebbe addirittura sfiorato il mezzo milione di presenze, a Zagabria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

