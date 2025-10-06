Modena omicidio dopo una lite | fermato tunisino
Nella serata di ieri, 05 ottobre 2025, i Carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Modena hanno dato esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto disposto da questa Procura della Repubblica nei confronti di un 46enne, cittadino tunisino, gravemente indiziato del delitto di omicidio volontario di un connazionale, avvenuto nel corso della. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: modena - omicidio
Accoltella un giovane al torace e tenta la fuga: 21enne arrestato per tentato omicidio a Modena
Tentato omicidio a Modena, efferata aggressione: 21enne accoltella al torace un ragazzo di 24 anni
Psicoterapeuta morto a Modena con una cintura al collo, c'è anche l'ipotesi omicidio
Omicidio a Modena, tunisino aggredito a coltellate muore in ospedale - X Vai su X
Omicidio nella notte a Modena: l'aggressore si e' costituito. È un 46enne tunisino Vai su Facebook
Omicidio nella notte, accoltellato a morte dopo una lite - Il cittadino nordafricano è stato colpito alla gola in un appartamento di via Roncaglia. Segnala rainews.it
Omicidio a Modena: lite nella notte finisce nel sangue, giovane muore accoltellato - Intorno all’una, in via Roncaglia, un uomo è stato colpito più volte con un’arma da taglio — un coltello o forse un machete — durante una violenta lite scoppiata all’interno ... Come scrive altarimini.it