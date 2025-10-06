Modena Belcanto Festival Con ’Ceremony’ Leone Magiera intreccia canto lirico e arti visive

Per il Modena Belcanto Festival il Teatro Comunale Pavarotti-Freni stasera ospita Ceremony, un concerto lirico che intreccia la direzione musicale di Leone Magiera e la direzione artistica di Lorenzo Silvestri, in occasione della seconda edizione del Premio Leone Magiera. L’evento si presenta come un incontro tra la tradizione dell’opera e la sensibilità artistica contemporanea, un rito sonoro e visivo che celebra la forza e la vulnerabilità della giovinezza. Sul palcoscenico, un programma che abbraccia alcune delle pagine più intense del repertorio lirico — da Henry Purcell a Vincenzo Bellini, da Jules Massenet a Gaetano Donizetti, fino a Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini e Francesco Cilea. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

