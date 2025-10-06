Modena aggredita e violentata su una ciclabile | arrestato un ventenne

La vicenda è partita dalla denuncia di una donna di circa 50 anni che il 19 agosto, sulla pista di San Damaso, era stata prima spintonata e poi costretta a subire l'abuso sessuale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Modena, aggredita e violentata su una ciclabile: arrestato un ventenne

In questa notizia si parla di: modena - aggredita

Modena, aggredita sulla pista ciclabile, legata e violentata: arrestato un ventenne

Aggredita sulla pista ciclabile a Modena, poi legata e violentata: arrestato un ventenne

Donna aggredita, legata e poi violentata sulla pista ciclabile a Modena: arrestato un 20enne

Modena, aggredita sulla pista ciclabile, legata con una corda e violentata: «Arrestato un ventenne insospettabile, più volte è tornato in quel posto» - X Vai su X

Violenta aggressione nella notte tra sabato e domenica a Modena. Poco dopo l’una, un uomo forse di origine magrebina è stato accoltellato davanti al Rock Cafè, in viale Muratori. Ancora sconosciuta l’identità della vittima. Vai su Facebook

Violentata sulla pista ciclabile a Modena, chi è l’aggressore: “Uno studente 20enne insospettabile” - Lo scorso agosto a San Damaso, Modena, un donna di 50 anni in bicicletta è stata spinta a terra e costretta a subire violenza sessuale ... Secondo fanpage.it

Modena, donna aggredita e violentata lungo la ciclabile: arrestato un ventenne - La vittima, aggredita mentre era in bicicletta, ha fornito un identikit dettagliato. Da msn.com