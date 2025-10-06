Modello San Sisto a Perugia è arrivata l' architetta Toshiko Morime i suoi studenti | al lavoro per riqualificare
Non si è trattato di una visita per dare qualche consiglio sull'evoluzione delle città a partire dalle periferie. A Perugia è scesa in campo la prestigiosa architetta di fama internazionale Toshiko Mori, docente alla Harvard Graduate School of Design, insieme ai 12 studenti del suo corso. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Perugia, piano da 50mila euro per l'illuminazione a San Sisto - Le risorse arrivano dalla recente variazione di bilancio del Comune di Perugia , che ha stanziato per il progetto 50. Da ilmessaggero.it
Olio della scuola, un progetto didattico a San Sisto, Perugia - Il Comprensivo Perugia 7 di San Sisto ha intrapreso un progetto didattico che coinvolge gli alunni nella produzione di olio extravergine di ottima qualità, con l'obiettivo di promuovere una mentalità ... Secondo lanazione.it