Mobilitazione Propal | occupati nella notte gli istituti superiori pisani

Sono stati occupati nella notte dai collettivi studenteschi pisani gli istituti superiori cittadini “per esprimere non solo solidarietà al popolo Palestinese ma soprattutto dissenso verso la posizione del governo in merito a uno Stato che perpetua un genocidio da oltre 70 anni”. Quindi, dopo le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Mobilitazione Propal, Ziello (Lega) invoca i manganelli. Nardini (Pd): "A Natale in dono uno gonfiabile, ha un'ossessione"

mobilitazione propal occupati notteFlotilla, i ProPal scatenano il caos dopo l'abbordaggio di Israele. Scontri e occupazioni in tutta Italia - L’abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla da parte della Marina di Israele, attorno alle ore 20 di mercoledì sera, ha ... Secondo iltempo.it

mobilitazione propal occupati notteProPal, manifestazione Milano terminata in Duomo nella notte - Si è protratto sino a tarda notte in piazza Duomo il corteo degli attivisti Pro Palestina sostenitori della Flotilla organizzato a Milano come in molte città d'Italia dopo che ieri le imbarcazioni del ... Come scrive msn.com

