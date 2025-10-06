Mobilitazione Propal | occupati nella notte gli istituti superiori pisani
Sono stati occupati nella notte dai collettivi studenteschi pisani gli istituti superiori cittadini “per esprimere non solo solidarietà al popolo Palestinese ma soprattutto dissenso verso la posizione del governo in merito a uno Stato che perpetua un genocidio da oltre 70 anni”. Quindi, dopo le. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: mobilitazione - propal
Mobilitazione Propal, Ziello (Lega) invoca i manganelli. Nardini (Pd): "A Natale in dono uno gonfiabile, ha un'ossessione"
Il corteo ProPal di Padova blocca la rotonda di Corso Stati Uniti. I manifestanti che hanno aderito all'appello della mobilitazione generale per oggi 3 ottobre procedono sventolando le bandiere della Palestina - qui l'articolo - e chiedendo il blocco delle armi. Li Vai su Facebook
#NEWS - #Scioperogenerale per #Gaza, mobilitazione #proPal in corso in tutta #Italia. Lo #sciopero indetto da sindacati di base e #Cgil in solidarietà alla #Flotilla. Bloccato il porto di #Livorno, a #Roma e #Milano disagi per i treni. Convogli cancellati e ritardi - X Vai su X
Flotilla, i ProPal scatenano il caos dopo l'abbordaggio di Israele. Scontri e occupazioni in tutta Italia - L’abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla da parte della Marina di Israele, attorno alle ore 20 di mercoledì sera, ha ... Secondo iltempo.it
ProPal, manifestazione Milano terminata in Duomo nella notte - Si è protratto sino a tarda notte in piazza Duomo il corteo degli attivisti Pro Palestina sostenitori della Flotilla organizzato a Milano come in molte città d'Italia dopo che ieri le imbarcazioni del ... Come scrive msn.com