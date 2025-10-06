Mkhitaryan presenta il suo libro La mia vita sempre al centro | il messaggio rivolto ai tifosi – FOTO

Inter News 24 Mkhitaryan presenta il suo libro “La mia vita sempre al centro”: il messaggio rivolto ai tifosi dell’Inter per la presentazione ufficiale – FOTO. Attraverso i propri profili social, Henrikh Mkhitaryan ha mandato un messaggio ai tifosi dell’ Inter e a tutti i propri fan per invitarli alla presentazione ufficiale del suo libro autobiografico, scritto insieme al giornalista Alessandro Alciato, intitolato “La mia vita sempre al centro”. Questo il messaggio su Instagram del centrocampista armeno ex Roma, il quale annuncia come la presentazione si terrà martedì 14 ottobre presso la libreria Mondadori in Duomo a Milano. 🔗 Leggi su Internews24.com

mkhitaryan presenta suo libroMkhitaryan presenta il suo libro 'La mia vita sempre al centro': "Non si parla solo di calcio, è uno stimolo per raggiungere i vostri sogni" - Si intitola 'La mia vita sempre al centro' il libro di Henrikh Mkhitaryan, scritto con il giornalista Alessandro Alciato, che uscirà nelle librerie fisiche e online dal 7 ottobre. Segnala msn.com

