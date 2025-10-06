Mistero nei boschi tra Como e Blevio | trovato il cadavere di un uomo Il corpo era in avanzato stato di decomposizione

Como, 6 ottobre 2025 – Giallo in provincia di Como. Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato ieri, domenica 5 ottobre, in una zona boschiva a cavallo del confine tra i comuni di Como e Blevio. Stando a quanto riportato dall’Ansa si tratterebbe del corpo di un uomo, cui i carabinieri stanno tentando in queste ore di dare un nome. Non sono state ancora accertate le cause del decesso. La notizia arriva a poche ore di distanza da un altro tragico ritrovamento, sempre in Lombardia. Sabato pomeriggio due cacciatori che erano in giro con i loro cani tra i sentieri e i boschi di Bottanuco, nella Bassa Bergamasca si sono imbattuti nel cadavere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mistero nei boschi tra Como e Blevio: trovato il cadavere di un uomo. Il corpo era in avanzato stato di decomposizione

In questa notizia si parla di: mistero - boschi

Un’esperienza indimenticabile al calar della sera, quando le vette si tingono di mistero e i boschi risuonano di richiami primordiali! Escursione con guide naturalistiche, per ascoltare ed osservare l'affascinante spettacolo dei cervi che bramiscono. sabat Vai su Facebook

Lago di Como, a Blevio si ribalta un pontile galleggiante: Squadra Nautica in azione - Blevio, 30 giugno 2025 – Squadra Nautica della Questura, Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco, sono stati impegnati sabato pomeriggio a Blevio, dove si era ribaltato un pontile galleggiante. Si legge su ilgiorno.it

Maltempo a Como: chiuso il lungolago e la strada provinciale Lariana per frana, venti evacuazioni a Blevio e sette a Torno - Cinquanta interventi dei vigili del fuoco nel Comasco nella notte tra martedì e mercoledì per il maltempo. Riporta milano.corriere.it