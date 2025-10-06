Mister Venturi | Bravi ragazzi Una vittoria super importante

"E’ una vittoria super importante, perché dovevamo dare continuità al successo contro il Follonica Gavorrano dopo una partenza in stagione fatta di alti e bassi. Sapevamo non sarebbe stata una partita semplice, quindi complimenti ai ragazzi per questa prestazione di spessore, che ripaga anche gli sforzi dei nostri tifosi". Mister Simone Venturi (foto) esprime tutta la sua soddisfazione dopo il colpo del Prato a Poggibonsi. Il tecnico analizza così la sfida: "Abbiamo rischiato pochissimo e collezionato tante occasioni. Siamo partiti bene, costruendo situazioni importanti, poi abbiamo incassato un gol assolutamente evitabile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

