Mister Sottil gongola | Nulla avviene per caso

Piedi ben saldi al suolo. Per tutto il resto ci sarà tempo. Comincia a fare la differenza la mentalità creata in questi lunghi mesi di lavoro, in questi termini il Modena piace al suo allenatore e la vittoria di ieri sera aiuta a sostenere la tesi: "Sapevamo sarebbe stata una partita tosta, dura – ha raccontato Sottil - siamo riusciti a trovare la chiave cammin facendo, abbiamo calciato tanto in porta nel secondo tempo, bene chi è entrato perché ha alzato l’intensità. Il Modena ha meritato la vittoria, ci siamo difesi anche con ordine e sono contento di questo gruppo, non era facile con tre partite in una settimana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
