Mister Possanzini | non meritavamo di perdere | Siamo andati oltre i limiti orgoglioso dei miei

Alla fine c’era grande delusione nello spogliatoio della Maceratese non per la prestazione della squadra, ma per un risultato non meritato sul campo e per il rammarico di non esser riusciti a difendere il vantaggio. "Voglio dire che la squadra si è spinta oltre i propri limiti e il rammarico è quello di aver preso gol nei momenti cruciali, a fine primo tempo e inizio ripresa. Sapevamo – ha detto alla fine il tecnico Matteo Possanzini – che avrebbero fatto di tutto per non chiudere il primo tempo sotto con il risultato. Il rammarico è tanto, ma questo è un invito a credere di più nelle nostre possibilità per potercela giocare con tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

