Mister Possanzini: "non meritavamo di perdere, siamo andati oltre i limiti, orgoglioso dei miei"
Alla fine c’era grande delusione nello spogliatoio della Maceratese non per la prestazione della squadra, ma per un risultato non meritato sul campo e per il rammarico di non esser riusciti a difendere il vantaggio. "Voglio dire che la squadra si è spinta oltre i propri limiti e il rammarico è quello di aver preso gol nei momenti cruciali, a fine primo tempo e inizio ripresa. Sapevamo – ha detto alla fine il tecnico Matteo Possanzini – che avrebbero fatto di tutto per non chiudere il primo tempo sotto con il risultato. Il rammarico è tanto, ma questo è un invito a credere di più nelle nostre possibilità per potercela giocare con tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
L'opinione di mister Clementi: "Prova di qualità dalla squadra di Possanzini"
Mister Possanzini: non meritavamo di perdere: "Siamo andati oltre i limiti, orgoglioso dei miei" - L'amarezza dell'allenatore: "C'è tanto rammarico, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti".
Possanzini mastica amaro: meritavamo di più: "La prova c'è stata, poco incisivi sotto porta" - Non è un buon inizio di stagione per la Maceratese, sconfitta anche in casa dell'Ostiamare dopo il ko dell'Helvia Recina con la Vigor Senigallia nella prima di campionato.