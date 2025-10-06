Mirco Cucchi presenta il romanzo Vladimir il ritratto ' immaginario' del presidente russo

Venerdì 10 ottobre alle Librerie Coop di Forlì, al Centro Commerciale Punta di Ferro l'autore Mirco Cucchi presenta il romanzo "Vladimir - Biografia immaginata dello zar Putin" edito da Calamaro Edizioni. Vladimir è il ritratto (quasi) del tutto immaginato dell’uomo diventato oggi Putin. Vladimir. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

