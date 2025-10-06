Mirabella Eclano AV – Controlli a tappeto dei Carabinieri | sequestri denunce ed espulsione di una cittadina irregolare

Controlli a tappeto dei Carabinieri a Mirabella Eclano: sequestri, denunce e un’espulsione. Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nel contrasto alle varie forme di devianza e illegalità. Seguendo le direttive del Prefetto di Avellino, Dott.ssa Rossana Riflesso, le attività vengono svolte attraverso servizi ad ampio respiro che interessano, di volta in volta, settori e comuni ritenuti maggiormente a rischio. In tale contesto, negli ultimi giorni, a Mirabella Eclano, i Carabinieri della locale Compagnia hanno intensificato i controlli sul territorio, predisponendo numerosi posti di controllo e mirate perquisizioni che hanno consentito di identificare centinaia di persone. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it