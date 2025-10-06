Mio padre ha rischiato la vita per difendere una donna vittima di violenza per lui nessuna solidarietà - la storia

Napolitoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La scorsa settimana io e mio padre abbiamo vissuto l’incubo peggiore che una persona possa immaginare”, inizia così la denuncia di Raffaele Nasti che col padre ha rischiato la vita a Pozzuoli, a via Napoli, all'altezza di via Matteotti, lo scorso 28 settembre, nel tentativo di sedare una lite. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: padre - rischiato

mio padre ha rischiatoLavinia Limido, sfregiata dall’ex marito a Varese/ “Mio padre è morto per salvarmi” - Lavinia Limido, sfregiata dall’ex marito a Varese: l'uomo, che già da tempo la perseguitava, l'ha colpita al volto e ha poi ucciso suo padre ... Come scrive ilsussidiario.net

mio padre ha rischiatoGenitori Helena Prestes, chi sono: “Mio padre era un uomo violento”/ “Di mia madre non so più niente” - Al Grande Fratello Helena Prestes ha raccontato anche come negli ultimi anni siano cambiate le cose nel rapporto con la madre: “ Non so più dove sia mia madre, l’ho vista due Natali fa, ma non sento ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Mio Padre Ha Rischiato