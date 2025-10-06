Mio marito è iscritto a OnlyFans dove ho sbagliato?

Gentile Valeria, un po’ mi vergogno a parlarle di questo argomento. Ho beccato mio marito che si è iscritto a OnlyFans. Sinceramente la cosa mi ha rattristata molto. Pensi, sarei arrivata a capirlo se si fosse fatto un’amante, ma affidarsi a questi mezzi virtuali dando soldi a gettone chi ti mostra foto o filmati, mi sembra di una tristezza unica. Ma come siamo arrivati a questo? Dopo alcuni anni di vita di coppia tutto sommato felice e spensierata ci siamo, per così dire, “raffreddati”. Le responsabilità credo siano di entrambi, mi prendo senza problemi la mia parte. Credo anche che sia una situazione che soffrono tante coppie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

