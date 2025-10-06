Ministero Israele conferma | altri 171 provocatori flotilla espulsi
Roma, 6 ott. (askanews) – Israele ha espulso gli altri 171 attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui l’attivista Greta Thunberg. Lo ha confermato con un post su X il Ministero degli Esteri israeliano, che posta anche delle foto di alcuni di loro, tra cui Greta Thunberg, con indossa una tuta grigia e una maglietta bianca mentre si trovano all’aeroporto poco prima della partenza. “(Un totale di) altri 171 provocatori della Hamas-Sumud Flotilla, tra cui Greta Thunberg, sono stati espulsi oggi da Israele in Grecia e Slovacchia. Gli espulsi sono cittadini di Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Svezia, Polonia, Germania, Bulgaria, Lituania, Austria, Lussemburgo, Finlandia, Danimarca, Slovacchia, Svizzera, Norvegia, Regno Unito, Serbia e Stati Uniti”, ha scritto il ministero su X. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
