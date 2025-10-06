Minimal cozy sofisticata | la polo in maglia è il capo chiave di stagione
Quando la solita t-shirt ha ormai stancato, ma è troppo presto per sfoderare i maglioni invernali, cosa si indossa come top? L’autunno 2025 ha trovato la soluzione in un capo versatile e ideale per il layering, che permette di vestirsi a cipolla senza perdere fascino: la polo in maglia. Avvistata per le strade delle capitali più alla moda come sulle passerelle AI 2025 2026, l’idea alla base è quella di un capo basico essenziale, da usare come base per differenti look. Come sottogiacca, sopra t-shirt basiche, o stratificata con pullover per mix&match a tema cozy: ecco come si abbina la polo in maglia nell’autunno 2025. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: minimal - cozy
