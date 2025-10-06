Minaccia i parenti per farsi dare i soldi | arrestato a Fondi
Fondi, 6 ottobre 2025 – Nei giorni scorsi, la polizia di Stato, a Fondi, ha portato a termine tre significative operazioni nell’ambito della costante attività di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati e al mantenimento della sicurezza pubblica. Nella tarda mattinata di domenica, gli agenti hanno tratto in arresto un cittadino italiano, quarantenne, pluripregiudicato per reati legati agli stupefacenti. L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Latina per rispondere dei reati di maltrattamenti ed estorsione nei confronti dei familiari, che nel tempo avevano più volte richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, pur senza mai presentare formale denuncia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
