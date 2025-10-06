Mina infortunio al polpaccio | il colombiano salta anche gli impegni con la Nazionale

Il difensore del Cagliari, uscito dolorante contro l’Udinese, ha riportato una distrazione di basso grado al soleo destro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

mina infortunio polpaccio colombianoCagliari, si ferma Yerry Mina: distrazione al polpaccio, quante gare salta e i tempi di recupero - Il difensore del Cagliari era uscito per un problema fisico nella sfida contro l’Udinese e ha riportato una distrazione al soleo del polpaccio. Segnala msn.com

mina infortunio polpaccio colombianoMina, niente Colombia: resta a Cagliari dopo l’infortunio al polpaccio - Cagliari, ha svolto oggi gli accertamenti strumentali: per lui una distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro. Si legge su unionesarda.it

