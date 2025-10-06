Mille escursionisti bloccati dalla bufera sull' Everest Partiti i soccorsi
Mille escursionisti sono rimasti bloccati da una bufera di neve sul Monte Everest, al confine tra Cina e Nepal. Mentre si preparavano a scalare la parete est, il maltempo ha investito il massiccio. I soccorsi sono riusciti a portare in salvo nella cittadina di Qudang circa 350 persone mentre le condizioni meteorologiche vanno peggiorando a causa delle forti nevicate, ha riferito la China Central Television. I visitatori della remota valle del Karma, che porta alla parete orientale dell'Everest, erano centinaia questa settimana, approfittando di una festa nazionale di otto giorni che si tiene in Cina. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sul versante tibetano dell'Everest ci sono quasi mille escursionisti bloccati da una bufera
Cina, centinaia di escursionisti bloccati sull'Everest a causa di una bufera di neve
Centinaia di escursionisti bloccati sull'Everest da una bufera di neve - Quasi mille persone sono intrappolate da una tempesta negli accampamenti sul versante orientale dell'Everest.