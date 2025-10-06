Milinkovic Savic non va in Nazionale il Napoli comunica alla Serbia che avrà un problema alla schiena per dieci giorni

Ilnapolista.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Altro infortunio in casa Napoli. Stavolta è Vanja Milinkovic-Savic la vittima. Come si apprende da una nota ufficiale della federazione serba, il portiere ha accusato un problema alla schiena che lo costringerà a saltare gli impegni con la nazionale contro Albania (11 ottobre) e Andorra (14 ottobre) validi per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’annuncio della Serbia. “Vanja Milinkovic sarà assente: Savic, che soffre di mal di schiena, ha giocato contro il Genoa sotto iniezioni, e il Napoli ha informato per iscritto la Fss che avrà bisogno di circa dieci giorni di recupero”, si legge. Lo ricordiamo, l’estremo difensore ex Torino aveva già deciso di saltare i precedenti impegni con la Serbia per cercare di integrarsi al meglio tra le fila del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

milinkovic savic nazionale napoliNapoli, infortunio per Milinkovic-Savic: il portiere azzurro non andrà in nazionale - Genoa arriva l'ennesimo infortunio all'interno della rosa di Antonio Conte. Segnala msn.com

milinkovic savic nazionale napoliNapoli, Milinkovic-Savic ha mal di schiena: salta la Nazionale - Savic, portiere del Napoli, ha lasciato il ritiro della Serbia ed è ritornato a Castel Volturno. Riporta iamnaples.it

