Milinkovic-Savic il lancio lungo che cambia la partita

Il rendimento di Vanja Milinkovic-Savic non si limita alle parate. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Milinkovic-Savic, il lancio lungo che cambia la partita

In questa notizia si parla di: milinkovic - savic

Calciomercato Napoli: Milinkovic-Savic in arrivo, Osimhen verso la Turchia | Ndoye si complica

Milinkovic Savic aspetta solo il Napoli: oggi non giocherà il test col Torino (Pedullà)

NM Live – Napoli, mancano ancora un paio di tasselli, ultime su Milinkovic-Savic, Chiesa, Grealish ed altro

#Juventus, il centrocampo soffre maledettamente. #Thuram e #Locatelli sono due imprescindibili, senza alternative alle spalle. Lì, Comolli, dovrebbe intervenire a gennaio Torna di moda il nome di #Milinkovic-Savic: profilo interessante, ma dopo due anni Vai su Facebook

#Conte: “Scelta la formazione migliore. #MilinkovicSavic? Non devo dare spiegazioni” - X Vai su X

L'arma in più di Conte: Vanja il valore aggiunto sulla pressione avversaria - Ad esaltare le doti del portiere serbo è l'edizione odierna del Corriere dello ... Secondo tuttonapoli.net

Bacconi: “Milinkovic-Savic offre più di Meret. Milan-Napoli? Sarà il trionfo del calcio all’italiana” - L'ex match analyst della Nazionale Adriano Bacconi è intervenuto quest'oggi nel corso di "Radiogoal" in onda tutti i giorni su Kiss Kiss Napoli, dove ha parlato dell'alternanza tra Milinkovic- Lo riporta ilnapolionline.com