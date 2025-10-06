Milano Premier Padel P1 Abbate e Cassetta eliminati | ora l’Europeo
Roma, 6 ott. (askanews) – Tre set, più di un’ora e mezza di battaglia e tante emozioni. Questo il riassunto della sfida al Milano Premier Padel P1 che ha visto tra i protagonisti il siciliano Flavio Abbate, in coppia con Manuel Castaño, contro Marc Sintes e Dani Santigosa. Un match equilibrato, vinto dagli spagnoli per 4-6 6-3 6-2, che ha infiammato la mattinata dell’Allianz Cloud e – segnala una nota – lasciato buone sensazioni per il “figlio dell’Isola”, impegnato tra due settimane nella FIP Euro Padel Cup: “Giocare a Milano è sempre bellissimo e l’Europeo sarà un sogno, non vedo l’ora di vivere quest’avventura”, ha dichiarato Flavio al termine del match, guardando al futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
