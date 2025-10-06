Milano Premier Padel P1 Abbate e Cassetta eliminati | ora l’Europeo

Ildenaro.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 6 ott. (askanews) – Tre set, più di un’ora e mezza di battaglia e tante emozioni. Questo il riassunto della sfida al Milano Premier Padel P1 che ha visto tra i protagonisti il siciliano Flavio Abbate, in coppia con Manuel Castaño, contro Marc Sintes e Dani Santigosa. Un match equilibrato, vinto dagli spagnoli per 4-6 6-3 6-2, che ha infiammato la mattinata dell’Allianz Cloud e – segnala una nota – lasciato buone sensazioni per il “figlio dell’Isola”, impegnato tra due settimane nella FIP Euro Padel Cup: “Giocare a Milano è sempre bellissimo e l’Europeo sarà un sogno, non vedo l’ora di vivere quest’avventura”, ha dichiarato Flavio al termine del match, guardando al futuro. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: milano - premier

Sciopero per Gaza, assalto alla stazione di Milano: scontri con la polizia. La premier Meloni: “Violenze indegne”

Padel: presentato l’Oysho Milano Premier P1, dal 6 al 12 ottobre tutti i big mondiali all’Allianz Cloud

Premier Padel 2025, da Rotterdam a Milano: lo spettacolo in diretta su Sky e NOW

Milano Premier Padel P1, Abbate e Cassetta eliminati: ora l’Europeo - Questo il riassunto della sfida al Milano Premier Padel P1 che ha visto tra i protagonisti il siciliano Flavio A ... Secondo msn.com

milano premier padel p1Ventura all’Oysho Milano Premier Padel P1 - Si consolida così il percorso di crescita del brand nel mondo dello sport ... Segnala myfruit.it

Cerca Video su questo argomento: Milano Premier Padel P1